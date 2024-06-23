Только на Торецком направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили 15 штурмов врага.

Российско-украинская война продолжается и оккупант продолжает давить на позиции Сил обороны Украины на Торецком направлении, сообщил в эфире телемарафона Назар Волошин - спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"В последнее время на этом направлении начались активные боевые действия. В частности, враг поддерживает свои активные боевые действия еще и авиацией, которая наносит удары КАБами на направлении Горловка-Торецк. За прошедшие сутки там враг был активен - это 15 вражеских атак, которые силами наших защитников были отражены. В частности, по Нью-Йорку и Торецку враг применял авиацию", - сказал Волошин.

Он также добавил, что сложной остается ситуация и на Покровском направлении, где за прошедшие сутки оккупанты 55 раз пытались прорвать линию обороны украинских защитников.

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"Это районы населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Карловка, Невельское, Сокол, Евгеновка, Новоселовка 1 и Новопокровск. Там враг пытался вытеснять наши подразделения, однако Силы обороны давали адекватный отпор врагу. Враг задействовал все имеющиеся средства огневого поражения - это и авиация и артиллерия, и вооружение боевых машин, БПЛА, FPV-дроны", - добавил Волошин.

Россия начала наступление на Торецк: что известно

Накануне DeepState сообщили, что Россия активизировалась из Горловки в направлении населенного пункта Торецк в Бахмутском районе Донецкой области. В частности, в первый день оккупанты взяли под контроль поселок Шумы, насосную станцию и отвал 1.

Впоследствии эту информацию подтвердил и Генштаб ВСУ, добавив, что оккупанты на этом направлении активно сбрасывают КАБы со своей авиации.

В то же время, аналитики из Института изучения войны считают, что российские войска наращивают темпы своих атак в Донецкой области, в том числе и в направлении Торецка. В то же время россияне уменьшают интенсивность на севере Харьковской области. Это может свидетельствовать о подготовке к летнему наступлению или его начале.

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