Об этом может свидетельствовать увеличение активности на направлении Торецк-Горловка, где в течение года было спокойнее.

Российские войска наращивают темпы своих атак в Донецкой области, одновременно уменьшая интенсивность на севере Харьковской области. Это может свидетельствовать о подготовке к летнему наступлению или его начале.

Об этом сообщает Институт изучения войны. По мнению экспертов, наступление россиян на Харьковщине имеет целью прежде всего зафиксировать и отвлечь ВСУ, чтобы дать возможность оккупантам активизироваться на других участках фронта.

В частности, захватчики увеличили интенсивность атак на направлении Торецк-Горловка в ночь на 18 июня и поддерживали относительно высокую интенсивность атак на этом участке с 19 по 22 июня. Враг даже одержал несколько тактических побед на этом участке.

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Эта активизация и интенсификация привлекают внимание, поскольку в течение этого года россияне не проявляли активности на этом участке. При этом на севере Харьковщины темпы операций резко снизились.

Украинские источники также подтверждают, что некоторые украинские подразделения перебросили на Харьковское направление из Донецкой области, поэтому оккупанты могут использовать эту предполагаемую слабость украинских позиций для усиления атак, особенно на направлении Торецк-Горловка.

Кроме того, противник поддерживает высокую интенсивность обстрелов в направлении Часового Яра и вокруг Авдеевки и могут вскоре усилить атаки. Все зависит от того, определит ли российское командование ближайшие недели как благоприятное время для наступления здесь до того, как Силы обороны передислоцируют резервы обратно в Донецкую область.

Как отмечается, летнее контрнаступление, вероятно, будет сосредоточено на востоке Украины, после наступления на севере. Последнее же имело целью растянуть ограниченные ресурсы Украины.

Наступление РФ - что известно

Среди экспертов и СМИ давно распространяется информация о возможном наступлении российских войск на фронте. Сначала предполагалось, что горячим направлением могут стать Харьковская и Сумская область.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты пытаются вывести часть подразделений из района Волчанска из-за потери их боеспособности.

Представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх отметил, что общая стабилизация фронта на Харьковском направлении означает, что враг теряет свой личный состав в безуспешных атаках и не имеет возможности даже с помощью техники продвинуться вперед

Потери врага среди офицеров среднего звена не позволяют противнику осуществлять наступательные действия крупными соединениями. Противники могут загнать в одну точку 100 танков, но наступать ими не способны, поделился военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

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