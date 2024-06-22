Авиация оккупантов продолжает наносить удары КАБами.

С начала суток российские захватчики наибольшую активность проявляют на Покровском направлении, также высокая интенсивность наступательных действий оккупантов наблюдается в районе Торецка.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общее количество боевых столкновений увеличилось до 64. Отмечается, что подразделения Сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают их пехоту и технику.

Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от коварных артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации. Вместе с тем, под постоянными атаками вражеской авиации находится Харьковщина. Со стороны Белгорода террористы нанесли семь ударов четырнадцатью КАБами по населенному пункту Липцы, из Шебекино управляемой авиационной бомбой поразили Волчанск.

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"За сегодня на Купянском направлении войска противника девять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки и Стельмаховки. По Петропавловке агрессор нанес два удара четырьмя КАБами. Восемь попыток оккупантов продвинуться вперед нашими защитниками отбиты, продолжается боестолкновение вблизи Стельмаховки. Ситуация контролируемая. Трижды враг атаковал подразделения Сил обороны на Лиманском направлении. Одно штурмовое действие наши воины отбили, продолжаются бои вблизи населенных пунктов Терны и Невское. Боровая и Подлиман подверглись ударам управляемыми авиационными бомбами", - говорится в сообщении.

На Северском направлении, как проинформировали в Генштабе, оккупационная армия продолжает проявлять активность в районах Верхнекаменского, Спирного, Раздоловки и Выемки. Восемь атак российских захватчиков отбиты, бои продолжаются.

"Продолжает враг наращивать темпы наступательных действий на направлении Горловка - Торецк. Авиация агрессора наносит удары КАБами. Силы обороны организованно сдерживают штурмовые действия противника, четыре атаки отбиты, еще три - продолжаются. Также противник не оставляет намерения прорвать нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток российские оккупационные войска 22 раза атаковали позиции украинских воинов неподалеку Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского. В настоящее время наши защитники отбили 14 вражеских атак, еще восемь - продолжаются", - говорится в сводке.

Кроме того, на Кураховском направлении агрессор пытается наступать на позиции Сил обороны вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Наши защитники на данном участке отбили три штурмовых действия оккупантов, еще столько же - продолжаются. На Времовском направлении успеха не имели три атаки врага возле Старомайорского и Водяного.

"На Ореховском направлении оккупационные войска атакуют при поддержке авиации. По Каменскому захватчики нанесли два удара тридцатью шестью НАРами. Три штурмовые действия противника потерпели неудачу в районе Роботино, Малой Токмачки и Каменского, еще одно боестолкновение - продолжается. На Приднепровском направлении успеха не имела атака российских наемников в районе Крынок", - заявили в Генштабе.

Удар РФ по Украине в ночь на 22 июня - главные новости

Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами, есть попадания по энергетической инфраструктуре.

В частности, атакованы объекты оператора системы передачи в Запорожской и Львовской областях. В результате атаки повреждено оборудование. Пострадали двое энергетиков, они доставлены в больницу. Также по данным Минэнерго, во время обстрела отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.

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