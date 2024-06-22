Они могут стянуть дополнительные резервы, чтобы развить тактический успех, считают эксперты.

Российские захватнические войска усилили давление на город Торецк, что в Бахмутском районе Донецкой области.

Как пишут аналитики DeepState, в последние дни новой крайне горячей точкой стал район поселка Северное (Торецкая городская громада). "Точная причина провала обороны пока неизвестна. По состоянию на конец 21 июня оккупанты еще продвинулись вдоль улицы, которая параллельна железной дороге", - говорится в сообщении.

Россияне оккупировали поселок Шумы, насосную станцию и отвал 1. Также их заметили возле отвала 2, сейчас в том районе не прекращаются стрелковые бои. По мнению аналитиков, захватчики могут стянуть дополнительные резервы, чтобы развить тактический успех. "Цель очевидна - занять Торецк", - добавили они.

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Зачем оккупантам Торецк

Ранее военный эксперт Сергей Грабский объяснял, что контроль над Торецком позволяет украинской армии влиять на российские коммуникации. По его словам, потеря города фактически станет потерей всей Донецкой городской агломерации.

Вечером в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что за последние сутки на Торецком направлении произошло пять боевых столкновений с войсками РФ, три из них продолжались. По предварительной информации, оккупанты потеряли 40 военнослужащих, также были повреждены артустановка и один танк.

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