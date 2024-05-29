Погибли по меньшей мере два человека.

Во вторник, 28 мая, российская захватническая армия атаковала Торецк в Донецкой области тремя авиационными бомбами.

Как сообщают в Офисе Генерального прокурора, жилой квартал в центральной части города обстреляли около 18:00. В результате прямого попадания разрушены подъезды в двух многоэтажных домах и здание предприятия.

Местный житель и его жена получили несовместимые с жизнью телесные повреждения. Трое женщин в возрасте 24, 53 и 63 лет пострадали, их госпитализировали. Окончательное количество погибших устанавливается.

Видео дня

По предварительным данным, российские войска применили для атаки бомбы "КАБ-250". Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины)

Удары РФ по Украине: последние новости

Вчера в Вооруженных силах Украины рассказали, что оккупационные войска уничтожают Волчанск управляемыми авиабомбами и огнеметными системами ТОС2 "Сонцепёк".

Также сообщалось о громком взрыве в Одессе. В прокуратуре сообщили, что был нанесен ракетный удар по припортовой инфраструктуре.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, оккупанты применили две баллистические ракеты 9М723 ОТРК "Искандер"."Прилет" был один.

Вас также могут заинтересовать новости: