Озвучены детали спецоперации "Крабовая ловушка", которую провела Украина 22 сентября, атаковав ракетами Севастополь.

В штабе ЧФ РФ в Севастополе во время ракетной атаки 22 сентября проводилось совещание руководящего состава.

Силы спецопераций Украины озвучили детали спецоперации "Крабовая ловушка", результатом которой стали десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота.

"Спецоперация ССО "Крабовая ловушка". Поражен штаб Черноморского флота РФ. Дерзкая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота РФ во временно оккупированном г. Севастополь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, данные были переданы Воздушным силам для нанесения поражения.

"Детали проведения станут известны, когда это будет возможно, а результат - десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота", - отмечают в ССО.

Удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе

Вчера, 22 сентября Вооруженные Силы Украины нанесли очередной удар по военной инфраструктуре россиян в оккупированном Крыму. Был поражен штаб Черноморского флота России в Севастополе.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки ликвидировано не менее 9 человек. Также ранения получили 16 человек, среди них - российские генералы.

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