Заблоцкий отметил, что россияне начали больше говорить о нехватке средств ПВО в оккупированном Севастополе.

Разрушительный удар по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму серьезно сказался на потенциале оккупационных войск. В частности, у противника возникли проблемы в коммуникации с московским руководством.

Кроме того, как пояснил в эфире телеканала FREEДОМ военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express Владимир Заблоцкий, не стоит забывать, что этот ракетный удар не перехватили российской системы ПВО, что имело и психологическое влияние на россиян, находящихся в Крыму.

"Точные точечные удары, примененные в нужное время в нужном месте и в нужном размере. Более того, этот удар, кроме своего военного фактора по уничтожению противника – законной цели, имеет еще морально-психологическое значение", – подчеркнул эксперт.

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По словам Заблоцкого, в сети россияне начали говорить о нехватке средств ПВО в оккупированном Севастополе, который якобы является едва ли не самым защищенным. Он напомнил, что в этот город перебросили средства ПВО из Москвы.

"В первые два или три часа нужны были уже 40 мест для срочной госпитализации. На тот момент завалы еще не разобрали, поскольку там первая ракета пробила здание к основанию – подвалу. Вторая, говорят, попала уже в горящее здание, что даже снимали туристы", – отметил специалист.

Та атака также стала серьезным ударом по российскому военному руководству. В Силах спецопераций сообщили о ликвидации командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова.

"Речь идет об управлении силами флота, об управлении сухопутными силами в Крыму. Там были довольно высокопоставленные генералы, начальник штаба. Это к тому же уничтожение средств связи – возможности коммуникации с Москвой, контроль со стороны Главного штаба Военно-морского флота. Все это теперь потеряно, гибель командующего флотом тем более значима для войны", – резюмировал Заблоцкий.

Удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе

22 сентября 2023 года во временно оккупированном Севастополе произошла "бавовна". Был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ. Хотя Минобороны РФ признало удар, там сообщили лишь об одном погибшем, которого позже все же назвали "пропавшим без вести".

В украинской разведке сообщали, что погибших на самом деле по меньшей мере 9. Кроме того, на момент удара в здании находились российские генералы.

25 сентября в Силах специальных операций отчитались, что в результате точного удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе был ликвидирован командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов. Всего погибли 34 российских офицера.

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