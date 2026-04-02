Как удается освобождать Днепропетровскую область: командир полка раскрыл детали

Осталось совсем немного, чтобы полностью освободить Днепропетровскую область, но сейчас украинские военные не переходят в наступление.

Силам обороны Украины удалось добиться результата в Днепропетровской области благодаря тому, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласился не тратить ресурсы на восстановление позиций возле Гуляйполя.

Об этом заявил командир 1 отдельного штурмового полка Дмитрий (Перун) Филатов в интервью"Украинской правде". "Осталось еще немного, чтобы полностью освободить Днепропетровскую область, но пока наши наступательные действия не проводятся. Они происходят… мелкими отдельными группами там, где для этого есть максимально благоприятные условия", – сказал он.

По словам командира, это примерно такие же действия, которые ведут те, кто стоит в обороне, хотя в начале все было довольно динамично.

"Если вас интересует глубина, суть всего этого, то скажу следующее. Нам удалось достичь результата в Днепропетровской области благодаря тому, что главнокомандующий согласился не тратить ресурсы, живую силу на восстановление Гуляйполя. Вместо этого мы перешли там в оборону, насколько это возможно. А высвободившиеся силы и средства направили на улучшение тактического положения на фланге. Там есть определенная гряда высот с укреплениями, где мы сейчас и держим оборону", – пояснил Филатов.

Освобождение Днепропетровской области: что известно

Как сообщал УНИАН, в начале марта начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко заявил, что Силы обороны проводят наступательную операцию на юге, и им уже удалось освободить почти всю территорию Днепропетровской области.

Комаренко также рассказал, что это была спланированная наступательная операция, прошедшая все процедуры утверждения и согласования. Она проводится силами десантно-штурмовых войск, штурмовых войск при поддержке механизированных бригад, которые обороняются на этом направлении.

