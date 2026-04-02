В РФ заявили о полном захвате Луганской области: в ВСУ объяснили, что происходит

По словам Трегубова, это похоже на сообщение о "четвертом взятии Купянска".

Российское Министерство обороны накануне заявило о якобы полном захвате Луганской области. В Вооруженных силах Украины это опровергли.

Соответствующее заявление в эфире телемарафона сделал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. В частности, его попросили прокомментировать указанное сообщение страны-агрессора, которое уже удалили с официальных ресурсов профильного министерства РФ, но эта "информация" уже распространена в российских СМИ.

"Судя по всему, вчера все-таки было 1 апреля – и для российского Минобороны тоже… Ситуация следующая: россияне контролируют большую часть Луганщины, это – не секрет. Однако годами украинцы удерживают небольшой участок. И этот участок не сокращается", – подчеркнул пресс-секретарь.

На указанной территории не наблюдается существенных передвижений, нет существенных изменений все это время.

"Почему они сейчас решили что-то объявить (о полном захвате – УНИАН), я не знаю. Это, опять же, какая-то классическая "наркомания" от российского Министерства обороны в духе их заявлений о "четвертом взятии Купянска" или о количестве уничтоженной украинской техники, которой нет во всех странах НАТО вместе взятых", – добавил он.

По словам военного, речь идет о хорошо укрепленном участке фронта, который не является наиболее приоритетным для врага. Почему было распространено сообщение об "успехах" оккупантов – сейчас непонятно.

Напомним, российская диверсионно-разведывательная группа как-то пыталась незаметно продвинуться в направлении Купянска-Вузлового. У российских диверсантов с собой был флаг, который они, вероятно, хотели использовать, чтобы снять фейковое видео о якобы захвате населенного пункта.

ДРГ была уничтожена на подступах, у россиян была тряпка, которая служила реквизитом для создания фейковых новостей вражеской пропаганды о якобы захвате. Украинские военные рассказали, что оккупанты продемонстрировали "высокий" уровень владения русским языком – написали на флаге "153-й тановый полк". Это был не первый случай, когда противник пытался скрыть от командования свои провалы на этом участке фронта.

