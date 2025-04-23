По словам Стефанчука, государство должно обеспечить справедливый подход к тем, кто служит на передовой.

Демобилизация во время войны грозит Украине потерей государственности. В то же время государство должно обеспечить справедливый подход к тем, кто служит на передовой. Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в интервью "Громадському радіо".

В частности, он отметил, что не знает ни одной страны, которая во время войны проводила бы демобилизацию. Единственный пример - Украинская Народная Республика в 1919 году.

"Результат этого мы также знаем. Тогда мы потеряли на большой период нашу украинскую государственность. Что касается других видов - я абсолютно согласен, что это невыносимо трудно - 4 года подряд быть на первой линии и вести постоянно бой против страны-агрессора", - заявил Стефанчук.

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По его словам, в то же время государство должно обеспечить справедливый подход к тем, кто служит на передовой. Речь идет о ротации, отпусках, грамотной организации процессов. И, как он отметил, в этом направлении уже ведется работа.

"И поэтому мы ожидаем соответствующих решений от ВСУ. Они должны прийти и сказать: "друзья, мы планируем так и так". Если для этого нужен закон, Рада будет его рассматривать, но я почему-то думаю, что здесь очень много вещей... У нас по любому вопросу все хотят подстраховаться законом, но это тоже неправильно", - считает спикер ВР.

Он подчеркнул, что не все вопросы должны решаться законом - есть Конституция, которая четко определяет, что именно регулируется законом. Если вопрос можно решить постановлениями Кабмина или на уровне внутренних решений ВСУ - это и нужно делать. Например, ротации или переводы - это внутреннее дело армии.

"У нас есть 92 статья Конституции, которая четко говорит, что должно регулироваться законом. Не больше и не меньше. И поэтому, если некоторые вещи они могут провести на уровне постановлений Кабинета министров и т.д., такие вопросы как ротации, переводы, это точно "внутрянка" ВСУ. Они должны просто наладить. Потому что я знаю подразделения, где это налажено, и где люди ходят в ротации, получают отпуска и так далее", - подытожил Стефанчук.

Вопрос демобилизации в Украине - что известно

Как писал УНИАН, недавно депутат от "Слуги народа", заместитель главы комитета по нацбезопасности и обороне Егор Чернев рассказал, что законопроект о демобилизации все еще вызывает споры между Минобороны и Генштабом Украины. По его словам, министерство и Генштаб не могут прийти к согласию между собой относительно того, поддерживается ли этот законопроект - Генеральный штаб его не поддерживает из-за нехватки военнослужащих, которыми можно будет заменить демобилизованных.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался о возможности демобилизации. Он отметил, что если это сделать, то Украина может потерять треть армии.

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