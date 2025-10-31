Нехватка новобранцев, выезд молодых мужчин и истощение фронта создают критическое преимущество для российских сил под Покровском.

Обострение боев за стратегический город Покровск на востоке Украины освещает глубокую проблему Киева - дефицит личного состава в украинской армии, который все больше ограничивает возможности держать фронт. Об этом говорится в отчете американского аналитического центра Atlantic Council.

Президент Владимир Зеленский на этой неделе прямо охарактеризовал положение на Покровском направлении: "Украинские войска на Покровском фронте пока уступают российской армии численностью восемь к одному".

"После трех с половиной лет героического и чрезвычайно кровавого сопротивления есть опасения, что Украина может приближаться к точке, когда у нее больше не будет достаточно бойцов для эффективной защиты линии фронта крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны", - отмечают аналитики.

В начале полномасштабного вторжения массовые добровольцы позволили увеличить численность ВСУ до примерно одного миллиона. Однако затягивание конфликта, значительные боевые потери и рост случаев дезертирства постепенно истощили резервы.

Части подразделений и местные рекрутинговые штабы прибегают к собственным рекламным кампаниям и нетрадиционным методам комплектования, тогда как официальные органы мобилизации все чаще фигурируют в сообщениях о принудительном привлечении.

Политическое решение не снижать возраст призыва с 25 до 18 лет также стало предметом критики - как внутри страны, так и среди западных партнеров. Вместо этого власти продвигали стимулирующие программы для добровольцев в возрасте 18-25 лет, но эти меры пока не заполнили пробелов во фронтовых подразделениях.

Еще один фактор, который обострил кризис, - ослабление ограничений на выезд для молодых мужчин. По данным британской газеты Daily Telegraph, после отмены части ограничений около 100 000 украинских мужчин в возрасте 18-22 лет покинули страну в течение примерно двух месяцев. Этот массовый отток создал не только военный дефицит - он также усилил кадровые проблемы в экономике и критических секторах.

Москва хотя и сталкивается с собственными материальными потерями, но компенсирует недостаток личного состава щедрыми выплатами и вознаграждениями, что стабильно привлекает тысячи новых рекрутов ежемесячно. Эффект - постепенное наращивание превосходства в количестве сил в противовес Украине - уже ощущается вдоль большой части фронта.

Самой горячей точкой остаются бои в Донецкой области, где Россия прилагает усилия, чтобы захватить Покровск. Потеря города может стать весомым символическим и тактическим успехом для Кремля и дополнительно укрепить аргумент о "победе через истощение" - стратегию, которой придерживается российское командование.

Для Киева варианты ограничены и политически болезненны. Снижение возраста призыва могло бы быстро пополнить ряды, но это рискует подорвать общественный консенсус и мораль. Альтернативы, такие как реформы ротации и улучшение условий службы, могут помочь восстановить доверие к службе, но потребуют времени и ресурсов.

Аналитики подытожили:

"Сейчас закаленная в боях, но истощенная и численно меньшая украинская армия не имеет другого выбора, кроме как оставаться в оборонительной позиции. Украинские командиры должны быть готовы уступать территории, когда это необходимо, чтобы сохранить драгоценные боевые силы, одновременно ища возможности для максимизации потерь противника. Целью должно быть противостояние российскому натиску, пока сочетание сокрушительных потерь на передовой, эскалации ударов на большие расстояния и углубление экономических проблем наконец не заставит Путина сесть за стол переговоров".

Наступление на Покровск - главные новости

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне пытаются закрепляться в городской застройке Покровска. Он также отметил, что никакого "блокирования" города со стороны российских оккупантов нет.

В то же время Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист по связи, радиоэлектронной борьбы и разведки, заявил о том, что Украине следует принимать "непопулярные решения" по Покровску. Он отметил, что РФ на примере Бахмута не хочет вступать в городские бои и планирует окружить Покровск.

