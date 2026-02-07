Дроны поразили химзавод в РФ, производящий топливо для ракет Х-101 и 'Калибр'

Завод расположен в 1000 км от Украины.

В ночь на 7 февраля дроны атаковали стратегический завод российского военно-промышленного комплекса в Тверской области, выпускающий химические компоненты для авиационной и оборонной промышленности, там возник пожар.

Как сообщает Astra, под атакой был Редкинский опытный завод. Местные жители слышали серию взрывов, после которых на заводе возникло несколько очагов возгорания, а очевидцы жаловались на резкий химический запах. Местные власти также уже подтвердили факт атаки, отметив, что произошло возгорание на одном из предприятий Конаковского округа.

Редкинский завод – чем он важен

Завод специализируется на выпуске уникальной химической продукции, необходимой для авиационной и космической отраслей РФ, и имеет стратегическое значение для российского военно-промышленного комплекса врага.

Как пишет "Милитарный", он имеет критическое значение для российской ракетной программы, поскольку здесь синтезируют авиационное топливо децилин (Т-10), необходимое для работы двигателей стратегических крылатых ракет Х-101, Х-555 и "Калибр".

В частности, заправка одной ракеты Х-101 требует около полутора тонн децилина, поэтому остановка производственных линий напрямую повлияет на способность врага готовить новые массированные обстрелы.

При этом аналитики отмечают, что быстро восстановить синтез невозможно, ведь изготовление и монтаж уникальных реакторов занимает от 6 до 12 месяцев.

Также завод производит стратегические материалы для авиастроения: нитрид бора для защиты двигателей от коррозии, карбид кремния для композитных материалов и термостойкие эмали для ракетной техники.

Удары по России

Ранее в украинском Генштабе сообщили, что Силы обороны выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа на полигоне "Капустин Яр". Отмечается, что для этого были использованы ударные средства дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 "Фламинго".

Как отметил военный аналитик Александр Мусиенко, удар по "Капустиному Яру" был своевременным, поскольку у Украины была разведывательная информация о подготовке запуска оттуда ракеты "Орешник" по территории Украины.

