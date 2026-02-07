РФ планирует резко увеличить численность войск в 2026 году: Сырский раскрыл планы врага

Это стимулирует Украину искать собственные решения для противодействия российским БПЛА.

По многим направлениям беспилотных систем (БпС) Россия "как минимум не отстает от Украины", рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По информации представителя ГУР, на которую ссылается Главнокомандующий, в 2026 году РФ запланировала увеличить численность своих войск БпС на 79 тыс. человек.

В целом Россия планирует довести численность своих беспилотных войск до 165 тыс. человек, сообщил Сырский в Telegram. Кроме того, враг принял на вооружение собственные дроны-перехватчики и наращивает их производство. Также оккупанты испытывают в боевых действиях реактивные "Герань-4" и "Герань-5".

"Все это стимулирует нас быстрее искать собственные революционные технологические и управленческие решения для противодействия российским БПЛА и преодоления эшелонированной противовоздушной обороны противника. Наращиваем беспилотную составляющую штурмовых войск. В штат отдельных штурмовых полков будут введены дополнительные батальоны беспилотных систем. Также продолжаем усиливать беспилотную составляющую в бригадах Сил территориальной обороны", – добавил Сырский.

Видео дня

Российские БПЛА – важные новости

Ранее стало известно, что РФ начали активно расширять площадку для запуска ударных БПЛА типа Shahed на аэродроме "Шаталово" в Смоленской области. Аналитики отмечают, что количество пусковых точек растет на фоне увеличения возможностей РФ по изготовлению "Шахедов".

Также в РФ похвастались новым беспилотным катером-маткой FPV-дронов типа "Князь Вандал Новгородский" (КВК). Как отметил военный обозреватель Александр Коваленко, такой катер создает угрозу для украинских рек и побережья Черного моря.

Вас также могут заинтересовать новости: