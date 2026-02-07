РФ планирует резко увеличить численность войск в 2026 году: Сырский раскрыл планы врага

По многим направлениям беспилотных систем (БпС) Россия "как минимум не отстает от Украины", рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По информации представителя ГУР, на которую ссылается Главнокомандующий, в 2026 году РФ запланировала увеличить численность своих войск БпС на 79 тыс. человек.
В целом Россия планирует довести численность своих беспилотных войск до 165 тыс. человек, сообщил Сырский в Telegram. Кроме того, враг принял на вооружение собственные дроны-перехватчики и наращивает их производство. Также оккупанты испытывают в боевых действиях реактивные "Герань-4" и "Герань-5".
"Все это стимулирует нас быстрее искать собственные революционные технологические и управленческие решения для противодействия российским БПЛА и преодоления эшелонированной противовоздушной обороны противника. Наращиваем беспилотную составляющую штурмовых войск. В штат отдельных штурмовых полков будут введены дополнительные батальоны беспилотных систем. Также продолжаем усиливать беспилотную составляющую в бригадах Сил территориальной обороны", – добавил Сырский.
Российские БПЛА – важные новости
Ранее стало известно, что РФ начали активно расширять площадку для запуска ударных БПЛА типа Shahed на аэродроме "Шаталово" в Смоленской области. Аналитики отмечают, что количество пусковых точек растет на фоне увеличения возможностей РФ по изготовлению "Шахедов".
Также в РФ похвастались новым беспилотным катером-маткой FPV-дронов типа "Князь Вандал Новгородский" (КВК). Как отметил военный обозреватель Александр Коваленко, такой катер создает угрозу для украинских рек и побережья Черного моря.