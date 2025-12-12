Трамп заявляет, что Украина проигрывает, но офицеры на фронте с этим не согласны, - WSJ

Армия Киева сталкивается с серьезными вызовами против огромной армии Москвы, но аналитики говорят, что прорыв России очень маловероятен.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы проигрывает войну против России. Однако украинские офицеры на передовой и западные военные опровергают этот нарратив, подчеркивая, что украинские войска продолжают сдерживать российские атаки и наносить существенные потери противнику, пишет The Wall Street Journal.

Майор Олег Глушко, командир батальона Отдельной президентской бригады Украины, рассказал о действиях своего подразделения.

"Иногда им удается поднять свои флаги и заявить, что позиция занята, но потом мы проводим операции по зачистке, убираем символику, и позиция остается под нашим контролем", - говорит офицер.

Видео дня

Различные представления о состоянии поля боя затрудняют для президента Владимира Зеленского компромисс относительно российских требований передать территории, которые Москва не смогла завоевать за почти четыре года войны в рамках мирного плана, поддерживаемого США.

Украина борется с вызовами

Украина сталкивается с серьезными вызовами, в частности из-за нехватки личного состава, из-за чего передовые подразделения становятся более хрупкими. Россия активно применяет беспилотники, что, по мнению аналитиков, частично нивелирует прежнее преимущество Украины. В этом месяце Россия заявила о своем первом значительном завоевании за более чем два года - город Покровск, хотя Киев отрицает его захват.

В то же время западные военные чиновники отмечают, что российские силы не находятся на грани прорыва. Радмила Шекеринская, заместитель генерального секретаря НАТО, говорит:

"То, что мы видим на поле боя, это, конечно, все еще прогресс, но незначительный прогресс. Украина, конечно, сталкивается с очень тяжелой зимой. Количество имеет значение на войне. Поэтому на самом деле трудно восстановить и постоянно перемещать больше свежих войск на поле боя. Но храбрость Украины компенсирует эти недостатки".

Западные союзники предоставляют Киеву системы противовоздушной обороны, артиллерию и ракеты для ударов на большие расстояния, чтобы противостоять атакам беспилотников и ракет, а также компенсировать сложные зимние условия.

Война продолжается

Украинские офицеры отмечают, что Россия использует большие подразделения для поиска слабых мест на фронте, но их попытки прорыва преимущественно отбиваются.

"Наше подразделение отразило типичную российскую атаку, уничтожив несколько военных машин, когда противник пытался воспользоваться снежной погодой", - рассказал Глушко.

Он добавил, что украинские бойцы способны выявлять и ликвидировать небольшие пехотные группы врага, хотя из-за численного превосходства иногда некоторые подразделения проскальзывают.

Подполковник украинской армии из 56-й бригады сообщил, что россияне недавно проводили ротацию новых сил, пытаясь форсировать прорыв в районе Часового Яра, который подразделение защищало в течение двух лет.

"Несмотря на усиленное использование Россией ударов беспилотников и ракет, они не смогли этого достичь, и мы не намерены позволить им достичь успеха", - заявил он.

Война в Украине - выход из Донбасса

Как сообщал УНИАН, Украина рассматривает возможность отвода войск на Донбассе, но при условии, что Россия сделает то же самое. По данным The Telegraph, президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Вашингтоне настаивают на создании "свободной экономической зоны" между позициями украинских и российских войск на Донбассе.

Зеленский подчеркнул, что не имеет полномочий передавать территории России и не пойдет против воли украинцев. В то же время он поручил переговорной группе "конструктивно работать" с американскими предложениями.

Вас также могут заинтересовать новости: