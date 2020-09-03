В штабе подчеркнули, что за все провокации будет нести ответственность Россия.

В штабе Операции объединенных сил прокомментировали недавнее заявление главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, который пригрозил уничтожить две позиции Вооруженных сил Украины до вечера 3 сентября.

Как сообщил "Новостям Донбасса" заместитель командующего ООС Богдан Бондарь, украинские позиции по всей линии фронта никуда не сдвигались после принятия дополнительного комплекса мер по прекращению огня. Заявление Пушилина Бондарь назвал фейковым.

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Бондарь отметил, что вопрос обсуждался на вчерашнем заседании минской ТКГ, где украинская сторона заявила о недопустимости эскалации конфликта в районе поселка Шумы и нарушения установленного перемирия. ОБСЕ попросили проконтролировать ситуацию в указанном районе.

При этом Бондарь дает оптимистичные прогнозы развития ситуации.

"Ситуация скорее всего урегулируется мирным путем. А если что-то и произойдет, то ответственность за это будет нести российская сторона", - сказал он.

Что ранее заявил Пушилин

28 августа Пушилин пригрозил уничтожением позиций Вооруженных сил Украины на двух участках, если они не будут убраны до вечера 3 сентября.

Речь якобы идет о позициях в районе поселков Шумы и Петровское. Пушилин апеллирует к согласованным в июле Дополнительным мерам о полном прекращении огня. По его словам, все попытки добиться пресечения указанных нарушений через координационный механизм при содействии СЦКК не привели к результату.

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Автор: Юрий Годован