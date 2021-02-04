В ОК "Север" отметили, что это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ вещи, которые дискредитируют ВСУ и Украину.

Оккупационные власти так называемой "ДНР" опубликовали несколько видео с военнослужащим ВСУ, где его заставляют лить грязь на Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Север" в Facebook.

"Как уже сообщалось, 28 января 2021 года на одной из позиций Вооруженных сил Украины в районе проведения ООС исчез военнослужащий. Несколько дней продолжались поиски. Сегодня оккупационные власти так называемой "ДНР" обнародовали несколько видео с данным военнослужащим, где его заставляют все больше и больше лить грязь на Украину и своих побратимов", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ вещи, которые дискредитируют ВСУ и Украину. В настоящее время детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие.

"Но данный случай еще раз доказывает, что российские оккупанты способны на любые подлые действия, лишь бы навредить имиджу защитников Украины", - отметили в командовании.

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Также там призвали военнослужащих и гражданских в зоне проведения операции Объединенных сил быть крайне осторожными и ни в коем случае не доверять врагу.

Исчезновение украинского военного на Донбассе: что известно

28 января на Донбассе в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" исчез во время дежурства военнослужащий.

Военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. Оружие и патроны остались на месте службы. Сослуживцами характеризуется как человек исключительно спокойный и уравновешенный, конфликтных ситуаций ни с кем не было.

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Автор: Тамара Отовская