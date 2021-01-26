За прошедшие сутки, 25 января, боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
В частности, российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из разных видов оружия: минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, подствольного гранатомета.
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В результате обстрелов получил ранение один украинский военный. Его оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей.
На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.
"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - сообщили в штабе ООС.
С начала текущих суток, 26 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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