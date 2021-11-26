Депутат призвал не паниковать и быть готовым к подобному решению.

Введение в Украине военного положения возможно в случае осуществления Россией реального вторжения и нарушения государственной границы.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский.

Он подтвердил разговоры о введении военного положения, заявив, что это обсуждается. И напомнил, что ранее первый вице-спикер Рады Александр Корниенко условием принятия такого решения назвал полномасштабное вторжение РФ.

"Мы все надеемся, что этого не произойдет, но нам надо не паниковать, действовать с трезвой головой, и быть готовыми к тому, что это может реально произойти. Если такое случится, мы как государство должны бороться до конца... Я еще раз хочу отметить, военное положение будет вводиться исключительно в случае полномасштабного вторжения", - заявил "слуга".

Накануне в Офисе президента слухи о планах ввести в Украине военное положение назвали фейком.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Юрий Годован