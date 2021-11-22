У Путина подозревают, что Украина якобы планирует агрессивные действия по силовому решению проблемы Донбасса.

Москва обвинила Киев в наращивании силы на фоне новостей о стягивании войск РФ к границам Украины.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует "Интерфакс".

По его убеждению, сообщение о готовящемся военном вторжении РФ в Украину может служить ширмой для якобы агрессивных устремлений Киева по силовому решению проблемы Донбасса.

Читайте такжеВторжение России в Украину: разведка США описала вероятный сценарий действий Москвы - Bloomberg"Нагнетание напряженности - это попытка представить РФ как сторону, которая угрожает процессу урегулирования. И, конечно же, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве, имеется в виду агрессивные (помыслы) в плане желания решить проблему юго-востока (Украины) силовыми методами", — сказал Песков.

Кроме того, спикер Путина заявил, что Киев якобы и сам наращивает силы. Более того, ему в этом помогают. Однако Песков не уточнил, о ком именно идет речь.

"Киеву помогают наращивать силы, Киеву поставляют значительное количество вооружения, включая современное и высокотехнологичное. И все это, конечно, мы наблюдаем с большой тревогой", — заявил Песков.

Ситуация на границе РФ и Украины: что происходит

11 ноября Bloomberg опубликовал статью о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Вторжение РФ в Украину: что известно

Автор: Марта Гичко