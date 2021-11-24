Корниенко подчеркнул, что Россия делает все для дестабилизации ситуации в Украине.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, как будет работать парламент в случае новой военной агрессии России против Украины.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"У Верховной Рады может быть только один план. Если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение, сделать соответствующие голосования со стороны Верховной Рады - она должна в течение нескольких часов собраться", - заявил Корниенко.

По словам первого вице-спикера, если это произойдет в пленарную неделю, депутаты могут собраться за пару часов, в другом случае нардепов соберут за восемь часов.

"Если будут активные военные действия, не дай Бог, где-то, разумеется, будут использоваться какие-то способы защиты депутатов для того, чтобы они могли эти решения принять", - добавил он.

Читайте такжеАктивность России направлена на дестабилизацию внутри Украины, НАТО и ЕС - РезниковКорниенко подтвердил концентрацию российских войск недалеко от украинской границы, однако предложил подходить к этому вопросу рационально. Он также заверил, что Россия будет использовать любую возможность для дестабилизации ситуации в Украине. В качестве примера он привел последние митинги противников вакцинации и протесты под Офисом президента.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Юрий Годован