Выстрел осуществили с дистанции более 5 километров.

В Сети опубликовали постановочное видео уничтожения грузовика оккупантов "Урал" с помощью украинского ракетного комплекса "Стугна-П".

Ролик разместил блогер и военный эксперт Серж Марко (Александр Карпюк)

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Преимуществом установки "Стугна-П", как отметил эксперт, является ее дистанционное управление.

"Оператору не надо находиться возле установки и вести ракету в зону поражения танком, как у "Фагота" (советский переносной противотанковый ракетный - УНИАН). Он это может делать в укрепленном блиндаже, попивая кофе под шутки сослуживцев", - объяснил эксперт.

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