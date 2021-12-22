Защитники Украины были на стрельбах в Донецкой области.

На Донбассе украинские военные использовали американские противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin).

В Донецкой области на полигоне прошли стрельбы, сообщил корреспондент телеканала "Дом".

"Джавелины" впервые применили на Донбассе: стрельбы прошли на полигоне, а не в боевых условиях. Данный ракетный комплекс предназначен для уничтожения бронетехники…", – отмечается на канале.

Командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк сказал, что все расчеты, которые работают с "Джавелинами", прошли обучение и готовы выполнять боевые задачи.

"Джавелины" способны уничтожать танки, расположенные на расстоянии до 5 км.

Главным преимуществом этого оружия считают легкость в управлении – ракета после пуска может сама навестись на цель. Благодаря такой особенности оружия достигается почти абсолютная точность стрельбы.Читайте такжеВоенные испытали "Джавелины" и "Байрактары" под Николаевом (фото)

Напомним, в конце ноября начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что украинские военные на Донбассе применяли против врага "Джавелины".

Позже появилась информация, что силы ООС это оружие не использовали.

Напомним, США передали Украине первую партию "Джавелинов" и ракет к ним весной 2018 года. По состоянию на конец декабря 2021 года наша страна имеет на вооружении почти 100 этих комплексов и около 500 ракет.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что наши военные на Донбассе могут применить "Джавелины" для самозащиты, если оккупационные российские войска пойдут в атаку.

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