Большинство нарушений произошли в районе к западу и югу от Донецкой фильтровальной станции.

Миссия ОБСЕ зафиксировала со 2 по 4 июля зафиксировала 339 нарушений режима прекращение огня на Донбассе. В частности в Донецкой области - 261 и 78 – в Луганской.

Как говорится в отчете СММ ОБСЕ, в Донецкой области в период с вечера 2 до вечера 4 июля СММ зафиксировала 261 нарушение режима прекращения огня, включая 58 взрывов (2 разрыва боеприпасов, 25 взрывов в воздухе и 31 взрыв неопределенного происхождения).

Большинство нарушений произошли в районе к западу и югу от Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), на юго-восток от н. п. Гнутове (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка), а также в районе северо-западнее н. п. Маяк (неподконтрольный правительству, 19 км к востоку от Донецка).

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В Луганской области в период с вечера 2-го до вечера 4 июля СММ зафиксировала 78 нарушений режима прекращения огня, включая 37 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений выявлено в районах к северу и юго-западу от участка разведения в районе Золотого (подконтрольно правительству, 60 км к западу от Луганска).

Напомним, в результате вражеского обстрела на Донбассе в понедельник, 5 июля, погиб украинский военнослужащий. Еще трое военных получили ранения.

Ситуация на Донбассе: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко