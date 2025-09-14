Этот коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями Черноморского флота ВМФ России.

В ночь на 11 сентября Военно-морские силы Вооруженных сил Украины поразили коммуникационный узел Черноморского флота ВМФ России во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

Отмечается, что коммуникационный узел находится на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы "Севастополь". Он обеспечивал управление подразделениями Черноморского флота ВМФ России.

Напомним, что ранее дроны Службы безопасности Украины повредили в порту Приморск два танкера Kusto и Cai Yun, которые принадлежат к теневому флоту РФ. В результате атаки украинских беспилотников отгрузка нефти приостановлена. Источник УНИАН в СБУ рассказал, что ежедневные потери российского бюджета от прекращения экспорта могут составлять до 41 миллиона долларов.

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко позже заявил, что 12 сентября под атаку попали 3 танкера, находившиеся у причалов порта Приморск. По его словам, повреждения не были критическими.

Украинские дроны ударили по российской Уфе - что известно

Ранее стало известно, что 12 сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело операцию, в ходе которой был поражен НПЗ "Башнафта-Новойл" в столице республики Башкортостан - городе Уфа. Как сообщили УНИАН источники в ГУР, после прилета дронов на территории предприятия прогремели мощные взрывы и начался масштабный пожар.

По предварительным данным, в результате взрывов вакуумная колонна первичной переработки нефти получила значительные повреждения.

