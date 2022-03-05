Одна из самых критических гуманитарных ситуаций сложилась в Мариуполе.

Украина пока не получила от российских оккупантов гарантий безопасности гуманитарных коридоров, которые необходимо организовать для эвакуации гражданского населения, доставки продуктов питания и лекарств в осажденные населенные пункты.

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения и доставки продуктов питания и лекарств власть может обеспечить только после получения гарантий прекращения огня.

"Ведутся переговоры по многим направлениям, но, к сожалению, пока не получаем ответа от россиян о том, что они готовы не стрелять", - сказал Денисенко.

По его словам, достаточно сложная ситуация на Донбассе, в Ахтырке, но "одна из самых критических ситуаций - в городе Мариуполе".

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Беларуси состоялся второй раунд переговоров между представителями Украины и РФ.

Стороны согласовали коммюнике, в котором заявили, что "достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев. С возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация, в секторах, где она проводится.

4 марта оккупанты не согласились на создание "зеленого коридора" для поставки гуманитарной помощи на Херсонщину.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия своими действиями хочет вызвать панику в Украине, чтобы заставить украинские власти подписать любые соглашения на условиях РФ.