Коваленко вспомнил уже умершего одиозного российского политика Владимира Жириновского, который радовался вторжению РФ в Украину.

На территории Курской области РФ находятся подразделения ВСУ, которые зашли в регион 6 августа - военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что определенное приостановление продвижения в глубину региона обусловлено расширением площади контроля и сейчас - промежуточный этап спецоперации.

"Я не думаю, что мы ставили целью продвижение вплоть до Москвы... И сам Курск не был нашей целью. Но в целом - это промежуточный этап. И это торможение связано с тем, что произошло расширение площади контроля, что требует большего ресурса, а мы не можем преувеличивать тот ресурс, который есть у нас в наличии", - сказал Коваленко.

Он добавил, что, с другой стороны, несмотря на глубину проникновения подразделений ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области, есть возможности расширения по флангам.

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"То есть, на восток, или на запад. И соответственно, я даже не удивлюсь, если через некоторое время в Глушковском районе (Курщина - УНИАН) что-то такое очень интересное произойдет", - отметил обозреватель.

В этом контексте он вспомнил уже умершего одиозного российского политика Владимира Жириновского, который радовался вторжению РФ в Украину. В частности обозреватель напомнил, как Жириновский, поддерживая захватнические идеи диктатора Владимира Путина, когда-то говорил: "Я мечтаю, чтобы российские солдаты омыли свои ноги теплой водой Индийского океана и навсегда перешли на летнюю форму одежды".

"Не в Индийском океане, но в реке Сейм наши военные "ноги помоют", - добавил Коваленко.

Операция в Курской области

6 августа украинские силы зашли на российскую территорию, в Курскую область, и стремительно продвинулись вперед. Вскоре стало известно, что они начали наносить удары по мостам через реку Сейм. Аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рьопке отметил, после уничтожения мостов через реку Сейм в Курской области ВСУ осталось пройти еще 2,6 км, чтобы замкнуть условный "котел" для российских войск.

Ранее украинские войска взорвали все стационарные мосты через реку Сейм на севере Глушковского района Курской области. И хотя физическое окружение российских войск здесь пока не просматривается, Рёпке считает, что эта группировка может оказаться отрезанной от снабжения, когда ВСУ физически подойдут к Сейму.

Сегодня стало известно, что российские войска построили новую понтонную переправу через реку Сейм в Курской области. Она понадобилась после украинской атаки на мост в поселке Кариж.

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