Украинцам уже не впервые приходится демонстрировать западным партнерам фейковость "красных линий" Путина, говорит аналитик.

Украинское наступление в Курской области вызвало перелом в восприятии этой войны на Западе. В частности немецкие политики уже не боятся эскалации со стороны России. Об этом в интервью "УП" рассказал немецкий политический эксперт российского происхождения Сергей Сумленный.

"На самом деле мне очень нравится произносить эту абсолютно сладкую фразу: "территория России, оккупированная украинскими Вооруженными силами", - признается немецко-российский эксперт, который активно помогает ВСУ.

По его словам, одно из положительных последствий Курской операции заключается в том, что мир убедился в отсутствии "красных линий" Кремля.

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"Поэтому в Германии (если не считать пророссийских политиков) нет никаких негативных отзывов об этой операции. Я помню, какой был скандал, когда Российский добровольческий корпус зашел в Белгородскую область, и появились только неподтвержденные слухи, якобы они использовали американской Humvee во время этого рейда. А сейчас все официально признают, что бригады ВСУ зашли на территорию России и используют там почти исключительно западную технику. И мы не слышим ни одного возмущения Запада!" - рассказывает Сумленный.

По мнению аналитика, это изменение во взглядах Запада произошло потому, что украинцы "создали новую реальность".

"На самом деле так происходит каждый раз. Сначала украинцам не позволяют что-то делать; объясняют, что их действия приведут к катастрофе; потом украинцы все равно делают то, что хотели, и оказывается, что катастрофы не произошло; и уже тогда все в Берлине делают вид, что так и должно было быть", - говорит он.

Вместе с тем Сумленный признает, что не все зависит от украинцев. Например, преодолеть мнимую "красную линию" с поставкой немецких ракет "Турус" украинцы не могут. Ведь этот шаг может сделать только Германия, а Олаф Шольц до сих пор на это не готов.

Курская операция ВСУ: последние новости

Как писал УНИАН, одиозный спикер российского диктатора Дмитрий Песков "проснулся" и сделал первое заявление относительно украинского наступления в Курской области. Он пообещал Украине месть за эту операцию и заверил, что это не будет "отдельное решение".

Эксперт по вопросам европейской и трансатлантической безопасности Эдвард Лукас считает, что вторжением на Курщину Украина сломала молчаливую стратегию Запада, который надеялся своими ограниченными поставками оружия вынудить Украину к компромиссу на переговорах с РФ.

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