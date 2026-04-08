РФ может изменить цели атак: Палиса объяснил, к чему готовиться в ближайшие месяцы

Он также объяснил, почему россияне стали чаще наносить удары с помощью дронов в дневное время.

Россияне меняют приоритеты в своих атаках на Украину и, возможно, даже приостановят их на некоторое время. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что враг с большой вероятностью переключится на другие объекты – это, в частности, объекты энергетического комплекса, распределенной генерации, водоснабжения, транспортной инфраструктуры.

"Возможно, он сделает какой-то перерыв, прежде чем начнется более жаркий период – когда снова увеличится нагрузка на энергосистему и потребление – и снова будет наносить удары по объектам энергетики", – добавил Палиса.

Он также отметил, что россияне стали чаще атаковать дронами днем, чтобы оказать большее давление и нанести больше потерь гражданскому населению.

"Раньше это давление формировалось через удары по энергетике и отоплению. Отопительный сезон закончился, они стремятся дальше терроризировать гражданское население. Вот они это и делают. Также здесь есть и экономическая составляющая. Массированные атаки посреди рабочего дня существенно парализуют бизнес", – пояснил Палиса.

В то же время он отметил, что Силы обороны эффективно работают по инфраструктуре врага, которую он использует для запуска дронов по нашей территории. Соответственно, россияне больше не способны одновременно запускать до тысячи БПЛА. Именно поэтому они растягивают эти запуски в течение суток.

Россияне все чаще смещают свои атаки в сторону гражданских объектов. Так, 7 апреля враг атаковал здания мэрии в Прилуках и налоговой инспекции в Новгороде-Северском в Черниговской области, есть раненые.

А утром того же дня россияне прицельно атаковали FPV-дроном маршрутку в центре Никополя в Днепропетровской области, известно о трех погибших и более 10 раненых. Удар произошел в час пик, когда люди ехали на работу. Автобус как раз подъезжал к остановке – люди были и в салоне, и на остановке.

Также 7 апреля российские оккупанты нанесли многочисленные удары по Херсону и пригородам, что привело к гибели как минимум четырех человек и большому количеству раненых.

