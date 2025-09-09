Такой объект предназначен для приема, накопления и перекачки нефти по трубопроводам.

Спутниковые снимки подтвердили атаку украинскими дронами нефтеперекачивающей станции "Второво", что во Владимирской области РФ. Соответствующие изображения опубликовали аналитики из группы Dnipro OSINT.

На спутниковых снимках можно увидеть поражение по меньшей мере двух резервуаров на территории нефтеперекачивающей станции "Второво", которая принадлежит "Транснефти" - российской компании-оператору магистральных нефтепроводов.

Известно, что такой объект предназначен для приема, накопления и перекачки нефти по трубопроводам.

Удар по станции "Второво" - что известно

Ранее командующий СБС Роберт Бровди (Мадьяр) заявил, что дроны атаковали одну из нефтеперекачивающих станций в РФ. По его словам, многочисленное поражение по объекту нанесли бойцы 14 полка Сил беспилотных систем.

"НПС "Второво", Транснефть (Пенкино, Владимирская обл., рф) немножко попортилась. Нефтеперекачивающая станция, которая дизтопливо помпует (помпувала) в МКНПП (московский кольцевой нефтепродуктопровод)", - отметил военный.

Бровди добавил, что "бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми".

