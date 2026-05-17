42-летний мужчина провел не менее 86 ночей в роскошных отелях.

Сын министра внутренних дел РФ потратил десятки миллионов рублей на роскошные каникулы за границей, что значительно превышает его задекларированные доходы. Об этом пишет DIGI24.ro со ссылкой на русскоязычный канал TVP "Vot Tak".

Речь идет о сыне министра Владимира Колокольцева, Александре, который заплатил 89,2 млн рублей (1,05 млн евро) за поездки в Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивские острова в период с сентября 2024 года по февраль 2026 года.

Отмечается, что 42-летний мужчина провел не менее 86 ночей в роскошных отелях в этот период, согласно документам туристического агентства, которое занималось его бронированиями.

"Посты в социальных сетях, опубликованные его спутницей, были использованы для проверки деталей поездок и дат. Сумма в 89,2 миллиона рублей покрывает билеты, проживание в отеле и услуги агентства, но не включает питание, спа-процедуры и другие местные расходы, что означает, что, на самом деле, общие расходы Колокольцева, вероятно, значительно выше", - добавляют в публикации.

Согласно анализу Vot Tak обнародованных документов, Колокольцев провел не менее 67 ночей в Bvlgari Resort в Дубае, ультрароскошном отеле, принадлежащем ювелирному бренду Bvlgari и расположенном на искусственном острове Джумейра-Бей.

Речь идет о том, что суммы, уплаченные туристическому агентству, свидетельствуют о том, что он жил в частной вилле, а не в стандартных номерах. Самый дорогой его отдых пришелся на период новогодних праздников 2025-2026 годов, когда 19-дневное путешествие обошлось в 34 млн рублей.

"Колокольцев начал свой отпуск в отеле Bvlgari, затем провел девять ночей в Waldorf Astoria Ithaafushi на Мальдивах, а потом вернулся в Дубай, чтобы провести еще две ночи в Jumeirah Burj Al Arab", - добавили в материале.

Посты в соцсетях и бриллиантовые ожерелья

Также данные были проверены с помощью фотографий, опубликованных в соцсетях партнершей Колокольцева, 26-летней Лолитой Шониной. По данным Vot Tak, они вместе с 2024 года, после развода Колокольцева.

Шонина работает моделью на полставки, не происходит из богатой семьи, говорят журналисты. В 2022 году ее фотография появилась на сайте московского эскорт-агентства, которое рекламировало "профессиональные VIP-эскорт-услуги в России и Дубае".

"Фотографии с отпуска на Мальдивах впервые появились в соцсетях ее отца в феврале 2024 года. Перед тем, как удалить свой аккаунт в Instagram в 2025 году, Шонина опубликовала фотографию с ожерельем из белого золота с 487 бриллиантами общим весом 43 карата от ювелира Graff; подобные изделия могут стоить сотни тысяч евро. Она также поделилась снимками блюд, поданных на тарелках бренда Bvlgari, что указывало на то, что она находилась на курорте, а также дизайнерской одеждой и аксессуарами", - отмечает DIGI24.ro.

Финансовое положение Колокольцева

В период с 2024 по 2026 годы Александр Колокольцев владел долями в семи российских компаниях. В 2024 году они зафиксировали совокупную чистую прибыль в размере более 115 млн рублей. По расчетам Vot Tak, к 2025 году эти же компании накопили убытки на сумму почти 590 млн рублей.

"Он также руководит еще тремя российскими компаниями, но в 2025 году не получил более 1 миллиона рублей от каждой из этих фирм, согласно обнародованным финансовым данным, на которые ссылается Vot Tak. В 2024 году он получил 6,5 миллиона рублей в виде процентов от своего банка, что свидетельствует о наличии депозитов на десятки миллионов рублей", - объясняют в публикации.

Предыдущие расследования, проведенные российским изданием "Проект", выявили, что состояние семьи министра внутренних дел Владимира Колокольцева значительно превышает его задекларированные доходы.

"Проект" сообщил, что семья владеет домом площадью 1 250 квадратных метров и участком площадью 100 гектаров вблизи Москвы, общая стоимость которых составляет 1,2 миллиарда рублей. Незадолго до или во время публикации расследования "Проекта" о возможном состоянии Колокольцева российская полиция провела обыски в квартирах журналистов.

Ранее Bloomberg писал, что российская экономика военного времени сократилась впервые с 2023 года. Это усиливает риск рецессии на фоне дорогих заимствований, хотя часть падения объясняется разовыми факторами.

В то же время Центральный банк РФ считает, что это скорее "ослабление встречных ветров, чем устойчивое ускорение".

В свою очередь CNN сообщал, что российская экономика катится на дно. Отмечается, что в первые два месяца 2026 года ВВП России сократился на 1,8%. Более того, даже кремлевский диктатор Владимир Путин признал эту проблему.

"Статистика показывает, что экономический рост, к сожалению, замедляется уже два месяца подряд", - заявил он на заседании правительства по экономическим вопросам в середине апреля.

