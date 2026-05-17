'Жюри - на мыло': украинцы резко отреагировали на результаты 'Евровидения-2026'

По мнению многих зрителей, представительница Украины заслуживала значительно более высокого места в финальной таблице конкурса.

После гранд-финала международного песенного конкурса "Евровидение-2026" в соцсетях развернулась активная волна поддержки в адрес представительницы Украины, певицы LELEKA. Фанаты украинской исполнительницы массово выражают свое несогласие с результатами голосования, считая итоговые оценки жюри несправедливыми.

По мнению многих зрителей, LELEKA показала более сильное выступление и заслуживала значительно более высокого места в финальной таблице конкурса:

"Жюри - на мыло. Спасибо Швейцарии и еще нескольким странам, у которых есть вкус, то, что Болгария первая по жюри – шок".

"Мы были лучшие! Жюри - несправедливо, как всегда".

"Первое место в наших сердцах!".

"Спасибо за это невероятное выступление! Вы - победительница наших сердец. Для меня это - одна из лучших заявок за все время, что мы были на "Евровидении".

"Самое искреннее выступление в этот вечер! Номер отработан на 1000000%".

Поддержали LELEKA и коллеги по сцене. Среди тех, кто высказался, - артисты Mr. Vel, Кажанна, Мария Бурмака.

Кажанна коротко написала: "Люблю, обожаю". Mr. Vel отметил, что это был "супер результат", а Бурмака назвала выступление LELEKA "блестящим":

"С изысканной наивысшей нотой, с пронзительной идеей и украинским словом. С достоинством бандуры Ярослава Джуся. И с чем-то таким трепетно ​​возвышенным, воплощающим надежду и веру в лучшее… Браво! LELEKA, ты уже победила в наших сердцах. Я сейчас это пишу, а за окном ревет сирена тревоги. Наши ведущие сказали только об этом. Европа и еврофаны вряд ли могут представить, в каком треше мы смотрим этот конкурс. И какой страны представительница отдала этому залу свою высшую ноту. И сказала: "Слава Украине".

Напомним, как писал УНИАН, "Евровидение-2026" выиграла представительница Болгарии, певица DARA, которая исполнила трек Bangaranga. Украина заняла 9-е место.

