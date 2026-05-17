Профессор из США высмеял заявления Трампа о скором мире в Украине и указал на более важный сигнал

Лукас назвал слова американского президента "шумом, который стоит игнорировать".

Многократные заявления президента США Дональда Трампа о скором окончании войны в Украине – "шум, который стоит игнорировать". Такое мнение высказал профессор международной политики Скотт Лукас в интервью для 24 Канала.

Эксперт напомнил, что Трамп в первый день своего президентства, в январе 2025 года, обещал, что все закончится, "что он решит эту проблему и соглашение будет заключено". Через 15 месяцев, заметил Лукас, "он так же говорит, что соглашение уже близко".

"Знаете, если бы мне давали евро каждый раз, когда он это говорит, я был бы сказочно богат, а мой дом был бы намного больше", – высказался профессор.

По его словам, хотя Трамп и заявляет, что закончил аж 8 войн, на самом деле он "не закончил ни одной войны за время своего пребывания в должности, а сейчас вообще ведет войну против Ирана, которая проходит не слишком успешно".

"Когда мы дойдем до того момента, когда американские чиновники сядут за стол переговоров с украинскими и начнут разрабатывать план, как заставить Россию согласиться на прекращение огня на линии фронта, вот тогда станет интересно", – предположил эксперт.

Он считает, что "есть кое-что более важное, чем заявления Трампа":

"Например, то, что недавно американские чиновники встретились с украинскими коллегами и обсудили технологии и производство беспилотников. То есть представители США сейчас ведут переговоры с Украиной о военном сотрудничестве, несмотря на то, что лагерь Трампа фактически перекрыл Киеву любую помощь".

Заявления Трампа о войне в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп заявил, что обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпином окончание войны в Украине. Он также отреагировал на последний масштабный российский удар по Киеву, отметив, что до него "все выглядело хорошо, но прошлой ночью они (Украина, – ред.) понесли большой удар". Он сказал, что это "досадно", и выразил надежду, что все же проблему удастся решить.

Также он недавно рассказал, договаривался ли с кремлевским диктатором Владимиром Путиным о передаче всего Донбасса России. На вопрос репортера, существует ли между ним и российским президентом какая-то договоренность о том, что РФ должна получить всю Донецкую область, глава Белого дома ответил кратко: "Нет".

