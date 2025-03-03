В ночь на понедельник, 3 мая, один из нефтеперерабатывающих объектов в городе Уфа (столица Башкортостана) атаковали беспилотные летательные аппараты.

Российские Telegram-каналы сообщают, что жители города слышали мощный взрыв, который некоторые спутали с землетрясением. После этого в сети появилось множество видео с возгоранием на территории нефтеперерабатывающего завода.

Как известно, в городе Уфа расположен НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" (ранее - Уфимский нефтеперерабатывающий завод имени XXII съезда КПСС). Согласно данным из открытых источников, предприятие производит почти 60 наименований продукции, среди которых - бензины, мазут, дизельное топливо и сжиженные газы.

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