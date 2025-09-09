Сокращение внутренних мощностей заставило Россию увеличить экспорт нефти.

Удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам играет на руку США. Потеря мощностей в России может повысить рентабельность нефтепереработки в мире.

Колумнист Reuters Рон Буссо пишет, что сокращение внутренних мощностей заставило Россию увеличить экспорт нефти из западных портов в августе на 200 000 баррелей в сутки, или на 11%. Украинские атаки также вызвали дефицит бензина в некоторых регионах России.

Проблема не будет решена в ближайшее время. Ремонт поврежденных НПЗ может занять несколько недель или больше, что приведет к сокращению поставок топлива на внутреннем и международном рынках в то время, когда на многих нефтеперерабатывающий заводах мира начинается сезон технического обслуживания.

Согласно данным LSEG, маржа нефтепереработки дизельного топлива в Европе составляет 23,50 доллара за баррель, что примерно на 40% выше, чем годом ранее. Однако сокращение экспорта дизтоплива из России может оказать давление на предложение на мировом рынке, что еще больше увеличит маржу нефтепереработки, особенно для НПЗ на побережье Мексиканского залива в США, которые экспортируют большую часть продукции.

Согласно данным компании Kpler, в августе экспорт российского дизеля морем сократился до 744 000 баррелей в сутки с 828 000 баррелей в сутки в июле. Это немного ниже, чем в августе прошлого года (750 000 баррелей в сутки), но из-за ударов Украины объемы экспорта, вероятно, останутся на низком уровне.

Удары Украины по НПЗ России - главные новости

Из-за украинских ударов по НПЗ в России подскочили цены на нефть. При этом журналисты Reuters подсчитали масштаб потерь врага. Сообщается, что удары БПЛА остановили энергетические объекты России, которые обеспечивали по меньшей мере 17% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Кроме того, российский нефтяной экспортный терминал в Усть-Луге в сентябре снизит производительность в два раза до примерно 350 000 баррелей в сутки из-за повреждения трубопроводной инфраструктуры в результате атак украинских беспилотников.

