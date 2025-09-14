В результате удара дрона или ракеты может произойти неконтролируемая цепная реакция, которая уничтожит все живое в большом радиусе, считает Яковенко.

Разрушение даже отдельных элементов сложной системы защиты ядерных объектов может привести к катастрофе, сравнимой со взрывом, произошедшим в прошлом веке на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом в эфире Киев24 рассказал соучредитель и управляющий партнер DroneUA Валерий Яковенко.

Комментируя пролет российских дронов вблизи украинских АЭС, он сказал, что повреждение систем охлаждения и энергоснабжения может привести к неконтролируемой цепной реакции, которая уничтожит все живое в большом радиусе. К тому же говорит эксперт, россияне пытаются использовать эти объекты как элементы прикрытия, потому что понимают, что это "приведет к разрушению украинской земли".

Также Яковенко оценил последствия российских атак по распределительным сетям к атомным электростанциям.

"Ядерные реакторы помогают нам преодолевать пики потребления электроэнергии, и без их помощи мы бы постоянно испытывали блэкауты. Что, кстати, и происходит, когда эти объекты становятся на плановые ремонтные работы", - отметил он.

По его мнению, любая вражеская воздушная цель способна нанести непоправимый ущерб, если речь идет о ядерных объектах.

"Не важно, это ракета или это небольшой дрон, какой вес боевой части или куда может быть направлен удар - любой удар может принести невероятные потери, которые могут переросли в проблему планетарного масштаба", - сказал Яковенко.

Удары РФ по объектам энергетики

Как сообщал ранее УНИАН, по Трипольской ТЭС на прошлой неделе было 19 попаданий "Шахедами". По словам нардепа Сергея Нагорняка, это свело на нет восстановительные работы, которые продолжались на этой станции весь год.

По мнению заместителя гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолия Храпчинского, РФ попытается снова устроить блэкаут в Украине. Он считает, что Украине нужно применить комплексный подход, ища решение одновременно и в противодействии российским дронам и ракетам, и в непосредственно ударах по территории России.

