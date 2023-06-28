Всего от российского удара пострадало 56 человек.

Спасатели продолжают разбирать завалы после атаки российских оккупантов на центр Краматорска в Донецкой области. В результате ракетного удара количество погибших граждан росло до восьми человек.

"По состоянию на 07:00 28 июня из-под завалов разрушенного здания кафе деблокированы тела 8 погибших (в т. ч. 3 ребенка, два - 2008 и 2011 г. р.)", - говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Всего пострадало 56 человек, в том числе ребенок 2022 года рождения. Также спасти удалось трех человек.

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Сейчас спасателями проводится разбор завалов разрушенного здания и поиск людей, которые вероятно находятся под завалами.

Удар по Краматорску 27 июня 2023 - что известно

Во вторник, 27 июня, российские захватчики нанесли два ракетных удара из зенитного комплекса С-300 по центру Краматорска. Один из снарядов попал в пиццерию, где в то время находились люди из детей.

Первоначально сообщалось, что от попадания снаряда в заведение питания погибли четыре человека, а ранения различной степени тяжести получили 42 граждан, в том числе восьмимесячный младенец.

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