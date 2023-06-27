Среди раненых есть ребенок и трое иностранцев.

Российские оккупанты вечером нанесли ракетный удар по городу Краматорск Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, среди которых ребенок. Более 40 человек получили ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. "Два ракетных удара по Краматорску. Россия прицельно ударила по местам скопления людей. Повреждены здания заведения питания и несколько частных домов", - рассказал подробности Клименко.

По его информации, сейчас идет разбор завалов. "По имеющейся информации, там могут находиться люди", - подчеркнул министр и добавил, что на месте работают спасатели и полицейские.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, обстрел Краматорска оккупанты совершили в 19:30. "среди раненых – 1 ребенок и 3 иностранца", - сообщил он.

"По предварительной информации, под завалами пиццерии до сих пор находятся люди – продолжается спасательная операция. На месте происшествия спасатели развернули оперативный штаб, работает полиция. Раненые получают необходимую медицинскую помощь", - сообщил он.

Национальная полиция информирует, что одна ракета попала в кафе в центре Краматорска, где были посетители. Здание рухнуло, сейчас идет разбор завалов. Вторая ракета попала в частный сектор поселка Беленькое. По предварительным данным, оккупанты ударили двумя ракетами С-300.

В 21:50 руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в городе сейчас известно о трех погибших гражданских в результате российского ракетного удара. Также 25 человек получили ранения, из них – один ребенок.

В Национальной полиции уточнили, что по состоянию на 22:00 в результате удара по Краматорску получили ранения 42 человека. Погибли три человека, в частности, ребенок. Продолжается разбор завалов.

Удары россиян по Украине

Как известно, днем 27 июня российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу. Это произошло ровно через год после того, как российская ракета попала в торговый центр в этом же городе и унесла жизни более 20 человек.

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