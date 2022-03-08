По словам министра инфраструктуры, большинство поврежденных объектов Украина сможет восстановить за один год.

Ущерб, нанесенный войной транспортной инфраструктуре Украины, составляет более 10 миллиардов долларов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире телеканала Рада.

"На конец прошлой недели мы подсчитали те убытки, которые касаются исключительно транспортной инфраструктуры. Это мы говорим о дорогах, мостах, железной дороге и том оборудовании, которое было повреждено при обстрелах наших аэропортов. Вот на конец прошлой недели эта цифра превышала 10 млрд долл.",- сказал он.

По словам Кубракова, большинство объектов будет восстановлено за год, а самые сложные и самые большие комплексы - максимум до двух лет.

"Конечно, что это трагедия не наша, эта война не наша - Украина защищает интересы всего цивилизованного мира. Мы так же будем восстанавливать эту страну не самостоятельно", - заявил Кубраков.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля ворвалась в Украину. Противник начал бомбить военные объекты, а затем атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков и Мариуполь.

В начале марта "Укрзализныця" предоставила ВСУ 20 вагонов-рефрижераторов для вывоза тел убитых российских оккупантов, а позже отозвала их, поскольку погибших никто не забирает.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 8 марта потери врага составили почти 12 тысяч человек.

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