Ущерб, нанесенный войной транспортной инфраструктуре Украины, составляет более 10 миллиардов долларов.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире телеканала Рада.
"На конец прошлой недели мы подсчитали те убытки, которые касаются исключительно транспортной инфраструктуры. Это мы говорим о дорогах, мостах, железной дороге и том оборудовании, которое было повреждено при обстрелах наших аэропортов. Вот на конец прошлой недели эта цифра превышала 10 млрд долл.",- сказал он.
По словам Кубракова, большинство объектов будет восстановлено за год, а самые сложные и самые большие комплексы - максимум до двух лет.
"Конечно, что это трагедия не наша, эта война не наша - Украина защищает интересы всего цивилизованного мира. Мы так же будем восстанавливать эту страну не самостоятельно", - заявил Кубраков.
Напомним, РФ рано утром 24 февраля ворвалась в Украину. Противник начал бомбить военные объекты, а затем атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков и Мариуполь.
В начале марта "Укрзализныця" предоставила ВСУ 20 вагонов-рефрижераторов для вывоза тел убитых российских оккупантов, а позже отозвала их, поскольку погибших никто не забирает.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 8 марта потери врага составили почти 12 тысяч человек.