Взрывы слышали в Николаеве и на Полтавщине.

Сегодня ночью украинские защитники отражают очередную российскую воздушную атаку, в которой оккупанты задействовали дроны-камикадзе и баллистическую ракету.

Обновлено в 00:45: Новые группы БПЛА летят из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Обновлено в 00:40: Несколько групп "шахедов" остаются на Сумщине. Кроме того, БПЛА движутся на Полтавщине, Кировоградщине и Днепропетровщине.

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Обновлено в 00:35: Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Обновлено в 00:15: В Полтавской области были слышны взрывы, пишет Суспільне.

Обновлено в 00:08: Существует угроза баллистики с юга, военные предупредили о ракете мимо Николаева. В самом городе слышали взрыв.

В 23:49 Воздушные силы ВСУ сообщили, что в разных районах Сумской области маневрируют более 10 групп российских дронов. Также беспилотники фиксируют в Киевской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

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