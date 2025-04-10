Россия ударила баллистикой по Днепру, есть погибший и пострадавшие

Подвергся разрушениям один из гражданских объектов.

Днем в четверг, 10 апреля, захватническая армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Днепру. Уже известно о разрушениях и жертвах.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, на месте удара возник масштабный пожар, есть разрушения на территории гражданского объекта. Он писал в своем Telegram-канале о трех пострадавших, однако впоследствии сообщил о погибшем:

"Из-за ракетного удара по Днепру погиб 42-летний мужчина. Соболезнования родным и близким...".

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