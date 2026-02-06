Тимоченко об ударе по полигону с 'Орешниковым': Это непоправимые потери для Путина

Этот полигон является базовым для подготовки к запускам "Орешника", отметил эксперт.

Атака Сил обороны Украины по полигону "Капустинский Яр" – это удар по имиджу непосредственно кремлевского диктатора Путина, который взял на себя личную миссию популяризировать "Орешник"

Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Мы все прекрасно понимаем, что это старые советские модели, никакой уникальной новизны там нет. Но качество и себестоимость ее говорят о том, что она довольно технологична. Конечно, такой удар по полигону – это удар по Путину. И огромное количество российских пропагандистов вместо того, чтобы превозносить "Орешник", сейчас будут вынуждены тратить большие средства для того, чтобы объяснить, почему удары по этому полигону носят системный характер. Поскольку раз это еще можно было бы как-то оправдать, сказать, что случайно. То уже второй раз это не пройдет", – сказал Тимочко.

Он полагал, что Путин запугивал "Орешником" не только Украину, но и страны Западной Европы. И поэтому подобные атаки влияют непосредственно на статус Путина, как в имиджевом, так и в военном плане.

"Этот полигон рассматривается как базовый в плане расположения и подготовки к пускам этих ракет. Будем наблюдать. Но то, что репутационные и военные потери здесь непоправимы, для Путина это однозначно. Учитывая масштабность, стоимость, раскрутку и состояние дел, в котором сейчас вообще находится Россия", – добавил Тимочко.

Удар по Капустиному Яру: что известно

Напомним, ранее в украинском Генштабе сообщили, что Силы обороны выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа на полигоне "Капустин Яр". Отмечается, что для этого были использованы ударные средства дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 "Фламинго".

Как отметил военный аналитик Александр Мусиенко, удар по "Капустиному Яру" был своевременным, поскольку у Украины была разведывательная информация о подготовке запуска оттуда ракеты "Орешник" по территории Украины. Он также подчеркнул, что РФ не имеет возможности запускать "Орешник" с других полигонов.

