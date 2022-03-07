Экспортная цена такого ЗРПК - до 20 миллионов долларов.

Члены территориальной обороны в Баштанке (Николаевская область, по трассе Н-11 Николаев - Днепр) получили три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С" за 10 дней.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Баштанська тероборона ставит рекорды. Третий "панцирник" за 10 дней. Красавцы!",- сообщил он.

Отметим, ранее журналист Юрий Бутусов сообщал в Facebook, что экспортная цена такого ЗРПК – до 20 миллионов долларов.

Также ранее в Николаевской области фермеры подожгли российский ЗРПК "Панцирь". Еще один уцелевший "Панцирь" добыли на Херсонщине.

Каждый такой "Панцирь" - солидный трофей наших солдат. Их планируют использовать наши военные, чтобы давать отпор российским оккупантам.

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