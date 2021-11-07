Сегодня во время выполнения боевых задач в зоне проведения ООС от рук российских оккупантов погиб украинский военный, уроженец города Яворова Виталий Павлысько.
Об этом сообщает Яворовская районная государственная администрация в Facebook.
"Сегодня, в районе проведения Операции Объединенных сил погиб уроженец г. Яворова - главный сержант Павлысько Виталий Николаевич, военнослужащий военной службы по контракту 24 ОМБр, главный сержант", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибший воин защищал Украину от российского агрессора с 2015 года. У него остались жена, сын, дочь, мать и отец.
Как сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий, сержант погиб во время минометного обстрела. 29 ноября он должен был отпраздновать свой 48-й день рождения.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 7 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.
Напомним, в течение последних двух суток российские вооруженные формирования активно использовали свои беспилотники для атаки на позиции Вооруженных сил Украины, один из них был сбит украинскими военными.
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