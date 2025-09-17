По мнению Криволапа, в рамках такого проекта можно привлечь около 120 истребителей.

Инициатива перехвата российских дронов и ракет может быть реализована вне системы НАТО при условии создания юридической основы и наличия ресурсов. Об этом аналитик, авиационный эксперт Константин Криволап заявил в эфире Украинского радио.

По его словам, инициатива перехватывать российские дроны и ракеты над Украиной набирает обороты. И эта идея, говорит он, уже неоднократно поднималась - тему возобновили в марте 2025 года, тогда как впервые это прозвучало от украинской организации Price of Freedom еще в 2023-м и затем была поддержана экспертами Королевского авиационного флота Великобритании. По мнению Криволапа, такой проект может существовать не в рамках НАТО, а как отдельный военный союз или объединение, главная задача которого - защита от РФ вдоль всей границы - от Норвегии до Болгарии или Турции.

"Этот проект может существовать не в системе НАТО, а вне ее... Это станет возможным, если будет принята юридическая основа. Если смотреть на международную юридическую практику это может быть воспринято как гуманитарная помощь, как защита гражданских и атомных энергосистем. Тогда это может работать. Участие стран-членов НАТО в других блоках никак не противоречит членству в НАТО. НАТО не имеет своей самостоятельной армии. Это армии стран, которые входят в состав НАТО", - считает Криволап.

Видео дня

Эксперт отметил, что после возвращения российского лидера из Пекина ситуация обострилась, и это создает дополнительный риск для стран, граничащих с Россией или ее сателлитами: "Похоже, что он получил разрешение на новую эскалацию".

Поэтому, по мнению Криволапа, соседние государства должны быть готовы отражать атаки, опираясь, в частности, на украинский опыт борьбы с дронами.

Криволап подчеркнул, что сам факт перехвата должен быть легализован соответствующим соглашением. По его оценке, в рамках такого проекта может задействоваться около 120 истребителей, с дежурством 40-50 самолетов, которые преимущественно будут работать против крылатых и баллистических ракет с применением радиолокационных систем. В качестве альтернативных или дополнительных средств он назвал радары, системы РЭБ, вертолеты, а также легкую авиацию как "дроны-перехватчики" для борьбы с "шахедами" и подобными угрозами. При этом эксперт отметил, что применение ракет для сбивания "шахедов" является дорогостоящим, и важно использовать наработанный Украиной практический опыт.

"На это следует конечно тратить деньги. Это 5-10 миллиардов в год. F-16 в обслуживании начал стоить уже не 25-30 тысяч долларов, а уже 60 тысяч. Также можно поставить радары, системы РЭБ, вертолеты, которые будут уничтожать "шахэды" или "герберы". Сбивать "шахеды" с помощью ракет - дорогостоящее удовольствие. Здесь Украина может предложить свой безумный опыт борьбы с шахедами...", - добавил эксперт.

Заявление Сикорского по сбиванию российских ракет

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Западу стоит подумать над возможностью сбивания российских дронов и ракет в воздушном пространстве Украины. По его словам, технически НАТО и ЕС были бы способны это сделать, но такое решение Польша не может принять самостоятельно, а только вместе со своими союзниками. Кроме того, дипломат предложил создать скоординированный подход против теневого флота РФ в Балтийском море.

Вас также могут заинтересовать новости: