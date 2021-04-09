Вооруженные формирования РФ на полигонах продолжают военные учения и тренировку наемников для осуществления вооруженных провокаций и возможной эскалации конфликта.

Оккупанты на Донбассе в очередной раз возобновили работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта.

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Об этом говорится в сообщении Украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. 8 апреля оккупанты в очередной раз возобновили работы вблизи Донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.

В тот же день передовые подразделения Вооруженных сил Украины зафиксировали проведение инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино.

О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно уведомила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Кроме того, отмечается в сообщении, 5 апреля беспилотник дальнего радиуса действия СММ ОБСЕ зафиксировал вооружение вооруженных формирований РФ на временно неподконтрольной Украине территории, которое было размещено с нарушением линий отвода. 14 танков Т-72 было зафиксировано на полигоне в районе населенного пункта Бойковское, восточнее Донецка.

Также 5 апреля за пределами выделенных мест хранения вооружения, на полигоне вблизи населенного пункта Покровка, было зафиксировано 18 танков, 6 прицепных гаубиц Д-30А "Лягушка" и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика".

"Вооруженные формирования Российской Федерации на полигонах продолжают военные учения и тренировки наемников для проведения вооруженных провокаций и возможной эскалации конфликта", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что миссия ОБСЕ продолжает фиксировать факты препятствования патрулям СММ на временно оккупированных территориях. Кроме того, вооруженные формирования РФ с помощью современных средств радиоэлектронной борьбы продолжают препятствовать работе БПЛА Миссии ОБСЕ.

"Систематические препятствования работе патрулей СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО свидетельствуют о попытке скрыть подготовку и осуществление провокаций, направленных на дискредитацию ВСУ, и делают невозможной верификацию сфабрикованных оккупантами фейков", - отмечает Украинская сторона СЦКК.

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Автор: Татьяна Поляковская