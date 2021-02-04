Боевых потерь среди украинских военных нет.

За сутки вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Читайте также"Заставили лить грязь на Украину": оккупанты показали пропавшего на Донбассе военногоОб этом говорится в утренней сводке пресс-центра Операции объединенных сил. В частности, обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". "Возле Гнутово российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового гранатомета. Вблизи Водяного оккупанты совершили несколько выстрелов из подствольного гранатомета", - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Ситуацию в районе ООС называют стабильной и контролируемой украинским защитниками.

"О всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников не было", - отмечается в сводке.

С начала этих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, уточнили в пресс-центре.

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Автор: Ирина Погорелая