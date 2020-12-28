В результате вражеского огня один украинский военный получил ранения.

За текущие сутки российские оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Читайте такжеУкраина направила ОБСЕ ноту из-за ранения оккупантами бойца ВСУ на ДонбассеОб этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

«В течение текущих суток, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня. Большинство из них было совершено в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», - говорится в сообщении.

В частности, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно открывали огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем. Так, для корректировки огня враг применил беспилотные летательные аппараты, но оперативные действия украинских средств РЭБ пресекли дальнейшее его использование.

«Вблизи населенного пункта Чермалык российско-оккупационные войска применили стрелковое оружие. В результате вражеского огня один наш воин получил ранения. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение и ему оказана квалифицированная помощь врачей. Вражеская огневая активность была замечена и неподалеку от Авдеевки и Марьинки, где противник несколько раз вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», рядом с Пивденным, вооруженные формирования РФ открывали огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Также рядом со Светлодарском противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а у Новоалександровки - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В связи с этим обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

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Автор: Виталий Саенко