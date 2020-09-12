Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинским защитниками.

На Донбассе с начала суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Читайте такжеРежим тишины на Донбассе пытались сорвать как внешние враги, так и внутри Украины - ЕрмакОб этом сообщается в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.

«С начала текущих суток, 12 сентября, на участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. По всей линии фронта наблюдалась тишина», - сказано в сводке.

Также в штабе отметили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими защитниками. Соблюдая режим прекращения огня, военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.

Кроме того, в районе проведения операции надлежащим образом выполняют задачи другие составляющие сил обороны. Так, подразделения ГСЧС Объединенных сил привлечены к ликвидации возгорания сухой травы в районе населенного пункта Крымское, что на Луганщине.

Спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 9 домов, на 26 объектах работы еще продолжаются.

Кроме того, саперами ГСЧС разминировано почти 10 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 210 найденных взрывоопасных предметов.

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Перевод: Виктория Токарева