Пострадавшие госпитализированы, их состояние - средней тяжести.

За минувшие сутки, 25 июля, в районе проведения операции Объединенных сил ранены двое украинских военных, зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, а с начала текущих суток – 3 нарушения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе Новозвановки оккупанты вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Крымского враг обстреливал украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

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Близ Нью-Йорка захватчики 4 раза открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Причепиловки россияне трижды обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Южного оккупационные войска стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один украинский военный получил осколочные ранения, еще один - боевую травму. Пострадавшие госпитализированы, их состояние - средней тяжести.

На обстрелы российских войск бойцы ООС ответили огнем.

С начала суток 26 июля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески противник стрелял из противотанковых ракетных комплексов. В районе Авдеевки захватчики обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Причепиловки россияне били из ручных противотанковых гранатометов.

В результате этих обстрелов боевых потерь среди украинских защитников не зафиксировано.

Ситуация на Донбассе: что известно

Автор: Виктория Гордиенко