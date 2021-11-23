По словам Зубова, войны не будет, но готовиться к ней надо.

Новое нападение на Украине грозит президенту РФ Владимиру Путину падением его режима. Впоследствии так же рухнет режим Александра Лукашенко в Беларуси.

Такое мнение высказал российский историк и политолог Андрей Зубов, пишет НВ.

"Эти необольшевицкие агрессивные силы утонут в полесских болотах и будут развеяны в степях Приазовья. Исход войны очевиден. А очевиден ли он для Кремля? Думаю, что да", - считает историк.

По его словам, никакой войны не будет, а угрозы Путина и кризис с мигрантами - это попытка восстановить свою репутацию "сильного и опасного игрока", с которым нужно договариваться.

Читайте такжеНе только агрессор: разведчик предложил дать России новый статус в Украине"Война угробит путинский режим, а вот переговоры с Байденом, Джонсоном и другими видными лидерами демократического мира - укрепят его. К этому Кремль и стремится", - отмечает Зубов.

Эксперт предполагает, что теперь Запад будет говорить с Путиным и Лукашенко исключительно с позиции силы. В частности, вводить санкции, укреплять обороноспособность Украины, поддерживать прифронтовых членов НАТО - страны Прибалтики.

"Так что войны не будет, но готовиться к ней надо. Потому что если к войне не готовиться, она точно начнется, как в 2014-м", - резюмировал он.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжение в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Юрий Годован